KTP Gen. Conference a tiak ta; KTP-in HIV/AIDS darh zel tur ven kawngah hmalak chhunzawm tum

Kar kalta Ningani zan aṭanga Leisekawt Field-a neih ṭan, KTP General Conference vawi 58-na chu nizan khan a ṭiak ta a, Inrinni chhun khan rorel inkhawm neiin, HIV/AIDS darh zel tur vênna kawngah hma lak chhunzawm zel nise an ti.

Inrinni chhuna Serchhip Kawnpui Kohhran Biak Ina rorel inkhawm neihah hian palai 1104 an kal a, an thurel an pawm zingah General Conference vawi 60-na (Diamond Jubilee) lawmna programme siam ni rawh se tihte, HIV/AIDS darh zel tur vênna kawnga hmalak chhunzawm zel nise an ti a, KTP General Conference thlengtu pualin KTP inkhawm ṭumkhat thawh-lawm lakkhawm ni rawh se an ti a, KTP kumpuan thupui atan ‘Kristian Chhungkua’ (Joshua 24:15) East Lungdar Venghlun Bial leh Lungpho Bialte thawh chu thlan a ni a, Ram, khawtlang leh Kohhranah ṭhalaite pawimawhna inzirtirna CKTP-in buatsaih rawh se tihte, Chhawmdawlna puala inkhawm ṭumkhat thawhlawm lakkhawm leh ni rawh se tih leh Hospital Charity Fund pualin inkhawm ṭumkhat thawhlawm lakkhawm ni rawh se tihte a tel a ni.

Kum 2020 – 2021 atana CKTP Budget atan Rs.60,06,000/- pawm a ni a, kum 2024 General Conference neihna hmun atan Ngopa ruat a ni a, February ni 29 – March 3, 2024 chhunga neih tur a ni a, kum 2022 KTP General Conference chu Kolasib-a neih ni turin 2018 khan tihfel a lo ni tawh a ni.

Inrinnia rorel inkhawm neih hma hian 2020 – 2022 Central KTP hruaitu tur mi 25 thlan chhuah an ni a, heng an thlan chhuahte hian Inrinni zan inkhawm ban khan chanvo tur an siamfel a, General Conference neih hma hian Synod chuan Leader atan Rev. Vanlalmuanpuia Khiangte leh General Secretary atan T.Upa Rochungnunga-te a lo ruat tawh a, anni bakah hian Inrinni aṭanga hruaitu thlan chhuah aṭangin Asst Leader-ah Rorelkima, Ramhlun Bial; Asst Secretary-ah T.Upa Malsawmtluanga, Mission Vengthlang Bial; Treasurer-ah PC Lalrinsanga, Dawrpui Bial leh Fin. Secretary atan Upa Lalrinmawia Ralte, Khatla Bial-te ruat an ni bawk.

Inrinni aṭang khan Speaker, Rev. R.Lalrosiama, Field Secretary, Delhi Mission Field chuan Conference thupui ‘Felna hriamhrei’ (Rom 6:13) hmangin Pathian thuchah a sawi a, Inrinni zan vek khan inkhawm bânah Kristian Thalai chanchinbu kum 50 tlin lawmna leh concert neih a ni a, Pathian fakna hla zaithiam lâr engemawzat an zai a ni.

KTP General Conference-ah hian nimin chawhma dar 10 thlenga chhinchhiah theih chinah palai kal zat hi 28,390 niin, lirthei hi 4,572 (Bus 272, Sumo 432 Two Wheeler 2596, Car 1060, Pick up 186, 407 truck 9, 207 pickup 26) an rawn hmang niin chhinchhiah a ni a, counter-a in-report lo leh lânga rawn kal engemawzat an awm a, heng mite nen hi chuan Conference hmanga rawn kal hi mi 30,000 chuang an nih rin a ni a, nizana inkhawm zat chu chhiar theih chinah mi 47,139 an ni.