Serchhip District luhna kawngpui khâr vekna thupek siam

Serchhip District Magistrate, H.Dolianbuaia chuan COVID-19 hrileng laka mipuite himna atan thupek chhuahin, Mizoram hmun dang leh ramdang aṭanga Serchhip District luhna kawngpui zawng zawng chu khar vek tur a ni tih a sawi a, hei hian ei leh bar phur emaw damdawi lam thawktute leh ambulance motor te a huam lo tih a sawi.

District Magistrate chuan thupek hi State Level Task Force on Mitigation of Conoravirus (Covid-19) ni 21/3/2020 tlaia ṭhukhawmin a rel ang leh Council of Ministers-in thutlukna a siam anga chhuah a ni tih sawiin, COVID-19 Mizorama a darh ve lohna turin 22/3/2020 (Pathianni) aṭanga 29/3/2020 (Pathianni) thleng Serchhip District huam chhunga damdawi dawr leh nitin mamawh (Essential Commodities) dawr tiam lovin dawr zawng zawng khar vek tur a ni a ti a, hemi hun chhung hian lirthei eng chi pawh, phalna nei an nih loh chuan tlanchhuah phal a ni lo. Office kai ni-ah chuan Sawrkar office hawn vek tur a ni a, office kalna tura lirthei hmante he thupek hian a huam lo tih a tarlang a, he thupekin a huam loh te chu – Medical Staff, P&E Department Staff, PHE Department Staff, Defence Personnel, Police & Para-military Personnel, Magistrate duty, Bawnghnute sem, Thlawhnaa zin tur leh haw tur, Emergency hnathawkte, Press mite leh ṭulbik thil a phalna pekte an ni tih a tarlang a, thupek bawhchhia man an awm a nih chuan Section 188, IPC hmangin hrem an ni dawn tih a tarlang.