Covid-19-a Mizoram dinhmun

Nimin thleng khan Mizoram pawn aṭanga Mizorama lo lut tur zingah Covid-19 kai leh kai lo mi 59496 endik tawh an ni.

Nimin bikah Covid-19 kai leh kai lo hi mi 566 endik an ni a, nimina endik zingah hian India ram pawna hri lenna aṭanga lo haw inkhung hrang tura tih pakhat a awm a, hei nen hian ram pawn aṭanga lo haw inkhung hrang tura tih hi 180 an awm tawh a, nimin vek khan India ram chhunga state dang aṭanga lo haw zinga mi 321 chu in khung hrang tura tih an ni a, hei nen hian state dang aṭanga lo haw inkhung hrang tura tih hi mi 2159 an tling tawh a ni. Hetihlai hian nimin khan sample test thar 5 an awm a, hei nen hian Mizorama sample test neih hi 16 an awm tawh a, result chhuak tawh zingah positive an la awm lova, damdawi ina khung hran pawh an la awm lo bawk a ni.