Tihluihna-in mi pakhat khung hrang

State dang aṭanga March ni 18-a Thenzawla rawn haw, Home quarantine tura tih mi pakhat chu a lêng chhuak ṭhin tih report a awm avangin tihluihna hmangin nimin, March ni 27 khan Village Level Task Force on COVID-19, Thenzawl chuan Thenzawl Police te puihnain Integrated Ayush Hospital-a Designated Quarantine te awmna tura siamah an khung hrang.

Hetihlai hian Village Level Task Force on COVID-19, Thenzawl chuan phalna nei lova khawlai a chhuak mi 13 chu IPC SEC 188 tlawhchhanin Police an lak tir bawk a, nizan khan hetiang bawka duty-te buma chhuak lui chu Task Force te chuan an zu tawlh ruk nen an man bawk a ni.

-Zothlifim Daily