Football thuthang

@ Real Madrid chuan rawlthar duhawm tak, Erling Braut Haaland, 19, chu kumin nipuiah Borussia Dortmund aṭanga lakluh dan an ngaihven a. Norweigian striker hian Bundesliga club hi a zawm deuh chauh a ni a, £50m release clause a nei a ni. (Standard)

@ EFL club-te chu April ni 30 hma-in football khelh a ni dawn lo tih an hrilh a, coronavirus hrileng vanga harsatna a thleng mek chungin karleh lamah a ni ruat thar chu puan a ni dawn a ni. (Mail)

@ Manchester United-in loan-a an chhawr mek, Odion Ighalo, 30, chu a club panhngai Shanghai Senhua chuan chawlhkar khata £400,000 hlawh turin kum 2 daih contract pawtsei turin an sawm. (Sky Sports)

@ Manchester United chuan an midfielder Paul Pogba, 27, contract pawhsei dan an zawng a, mahse hei hian France World Cup winner chu a tilawm lo hle a ni. (AS)

@ Spanish midfielder Pedro, 32, chuan tun season tawpa Blues-a a contract a zawh hunah Chelsea chu a chhuahsan dawn tih a sawi. (Independent)

@ Everton chu Lille’s Brazilian defender Gabriel, 23, lakluh tuma dawrtu club pali zingah an tel a, Gabriel man hi £30m vel bawr a ni. (Sky Sports)

@ Barcelona chuan Tottenham player man to ber, Tanguy Ndombele, 23, chu lakluh an duh a, Ndombele hian nikum nipui khan Lyon aṭangin £55m-in North London club hi a zawm a ni. (Mundo Deportivo)

@ Tottenham chuan hun rei tak daih turin English midfielder kum 19 mi, Oliver Skipp chu an dawr ṭan. (Football Insider)

@ Chelsea, Real Madrid, Barcelona leh Bayern Munich-te chuan Espanyol’s Spain youth international midfielder Nico Malamed, 18, chu an thlithlai mek a, release clause £7.3m a nei a ni. (Gianluca Di Marzio)

@ West Ham, Sporting Lisbon leh Anderlecht te chu Liverpool’s German goalkeeper Lloris Karius, 26, thlithlai mektu zingah an tel a, Karius hi Besiktas-ah loan-in a kal a, season tawpah £4.5m-in a lei theih ang. (Voetbal24)