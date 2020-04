Police-in fimkhur turin mipuite an chah

Mizoram Police chuan COVID-19 vanga Mizoram inkharkhip chhunga online hmanga inbum chingte laka fimkhur turin mipuite an chah.



Mizoram Police-in thuchhuah a siamah chuan “Tunlai hian Internet Banking leh Smartphone kaltlanga inbumna a hluarin mipuite kan fimkhur a ngai hle,” tiin a tarlang a.



Tunhnai khan Aizawl Zarkawt veng mi pakhat chu misual, BSNL office-a thawk anga insawiin phone number 7001527402 hmanga bia in, a BSNL phone post-paid bill la pek loh chungchang ah online-a pe mai tura rawnin a tanpui theih thu sawiin, heng mobile phone application pahnih Team Viewer Quick Support leh BSNL Wallet (BSNL Mobikwik) te hi playstore atangin a download tir a. A tihtir dan zela tiin phone bill chu ATM Debit Card hmangin an pe fel a. A hnu deuhah Bill an pe tawh ngei tih nemnghehna (confirmation) BSNL site atangin a awmlo tih chhuanlamin a bill pektir dan (process) ngai chiah hian tih nawntir leh in, hemi chhung hian an account atangin Rs. 45000/- alo la chhuak hman a ni. Pawisa lakchhuah hriattirna (SMS notification) hi phone ah a rawn thlen nghal mai loh avangin rinhlelhna an nei nghal mai lo a. A tukah phone hmanga be leh in, an mobile bill pekna hi a luh nawn avangin, an account-ah BSNL in pawisa a pekkir (refund) theih nan Mobile Wallet application chu lo hawng a, an account-ah pawisa a lo lut em tih SBI Quick leh SBI Online Banking hmanga lo enfiah turin a ti leh a, hemi chhung hian Rs.50000/- chu an account atangin a la chhuak leh a ni. Hemi tum pawh hian pawisa lak chhuah hriattirna (SMS notification) hi phone ah a rawn thleng nghal mai lo bawk. A hnu ah Internet banking password te thlenga type leh tura a rawn tih takah leh pawisa lak chhuah hriattirna (SMS notification) te phone-a an hmuh tak ah chuan inbumna (fraud) a ni tih hre nghalin SBI thuneitute hnenah ATM Card leh Bank Account te khawih chet theihlohin an dahtir (block) nghal a, Aizawl Police Station-ah ni 16.4.2020 khan FIR thehlut nghal bawkin, case ziahluh nghal a ni a, chhuizui mek a ni.



Tunlai Covid-19 hrileng invenna kawng hrang hrang – inkhunghran (quarantine), zinvahna khuahkhirh (travel restrictions) leh pawnchhuah khapna (lockdown) etc. ten hmun hrang hrangah hmalak mek a ni a. Misual mi bumhmang te pawh hrileng vanga buainate remchangah la-in chet dan tur kawng hrang hrang an lo dap ve thuai thin a, inbumna kawng (scemes) thar hrang hrang pawh a lo chhuah belh zel rin a ni tih sawiin, hetiang inbumna laka fimkhur tur hian Mizoram Police chuan mipuite a ngen thar leh a ni.

