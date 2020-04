Covid-19: Mumbai Mizoram House-a mi 35-te sample lâk a negative vek

Mumbai Mizoram House DRC sawi danin Inrinni (18 April, 2020) khan Mumbai Mizoram House-a Covid-19 la test ve loh House-a awmte leh thawktu dang mi 35 sample lak leh niin, result hi nizan khan a chhuak vek a, anniho zingah hian COVID-19 vei hmuhchhuah an awm lo a ni.

Tarlan tawh angin April ni 13 khan TATA Memorial Hospital-a inenkawl mek Mizo damlo chu COVID-19 a vei tih hmuhchhuah a ni a, hei vang hian Brihanmumbai Municipal Corporation hmalaknain health lama thawktuten a vei hmuhchhuah tak awmna Mizoram House dormitory-a awmte leh Cancer vei midangte nasopharyngeal swab sample 20 test turin an la a. Sample test result hi April ni 18 ah hian hriat a ni ta a, vanduaithlak takin mi pathumin an vei tih hmuhchhuah a ni ta a. Heng positive hmuhchhuah tharte hi mipa pahnih leh hmeichhe pakhat niin cancer vei pahnih leh anmahni awmpuitu pakhat an ni a, hemi hnua Mizoram House-a mi 35 dang sample lak lehte erawh a negative vek a ni.