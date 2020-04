Chennai atangin Aizawlah Vivian-a ruang phurh thlen a ni

Vivian-a ruang hi ambulance hmangin April ni 24 zan khan Aizawl rawn panpui a ni a, an rawn haw kawngah hian khaw hrang hranga Mizo awmten lo hmuakin, ruang buaipuitute hi ei leh in turte an lo pe ṭhin a, ruang phurtu ambulance hi Mizoram a rawn luh rualin, Vairengte Disinfection Chamber-ah damdawi hmanga tihthianghlim nghal a ni.

(Pic: Mapuii Chhakchhuak Mapuii via fb)

April ni 23 zana Chennai khawpuia thia hmuh Vivian Lalremsanga (28), Model Veng, Aizawl ruang chu vawiin khan Aizawl lo thlenpui a ni.

Raphael-a leh driver-te (Pic via Whatsapp)

Vivian Lalremsanga hi kum 2017-ah Chennai aṭangin hotel Management zir zoin, eizawnna puitling neih ve a duh avangin chennai-ah hian a inhlawh zui nghal a, Covid19 avanga ramchhung inkharkip avangin Chennai-a Besant Nagar-ah a ṭhiante a bel a, an awmna hi a chep deuh avangin April ni 21 khan a chhungte hnenah insawn a duhthu sawiin, April ni 23 khan Chennai Mizo Welfare Asociation-te nen inbe felin, Hmarchhak mite tana awmna tura siamah a awmna tur ruahman mek a ni a, hemi zan hian Chennai-a Adyar-ah a khawvel zinkawng a lo zawh tawp ta a ni.

Viviana ruang hi ambulance khalhtu hnamdang pahnih bakah, Raphael AVL Malchhanhima S/o A.Ralliansanga, Hmawngbu, Lawngtlai district chuan Chennai aṭangin tlawmngaiin a ruang hi a rawn zui a ni.

Vawiina Vivian-a ruang an rawn thlenpui hnu hian Mizoram sawrkar leh Chief Minister aiawhin Minister Dr. K.Beichhua chuan CM’s Relief Fund aṭangin Rs.2,000/- ṭheuh leh pangpar a hlan a, Chief Minister Zoramthanga chuan Instagram kaltlangin ruang rawn zuitu, Raphael AVL Malchhanhima leh ruang phurhna Ambulance khalhtu pahnih, Jeyantjiran leh Chinnathambi, Tamil Nadu-te inpeknaah lawmthu sawiin, ruang buaipuitute zawng zawng chungah lawmthu a sawi a ni.

Ambulance Driver-te (Pic via Whatsapp)

Vivian-a ruang rawn phurtu leh a zuitute hi mi engemawzatin chawimawina hlânin, sumfai bakah thil dang dang engemawzat an hlan a. Chennai leh Aizawl inkar hi ruang phurtute chhinchhiah danin Km. 3345 a ni a, lirthei hman man hi Rs.60/- Km.-in an chhut nia hriat a ni.

Viviana ruang hi vawiin khan vuiliam nghal a ni a, a thihchhan erawh Post-mortem result a la chhuah loh avangin hriat theih a la nilo.