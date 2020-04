Serchhip DC-in ramri khuate a tlawh

Vawiin Dt.28.4.2020 (Thawhlehni) khan Dr.Lalzirmawia Chhangte, Deputy Commissioner, Serchhip District chuan Serchhip adistrict chhung a Border area a awm Lungkawlh leh Sailulak khua te a tlawh.

Serchhip Bawrhsap Dr.Lalzirmawia Chhangte hian Lungkawlh leh Sailulak khua te tlawh in Covid 19 leng mek ah heng khaw pahnih Local Task Force ten Serchhip District chhung Myanmar ramri Tiau lui kai a an duty dan leh hmalak dan te a hmun ah kalin a enfiah a, Duty te ei leh in tur leh Silpauline bakah atul a hman turin Hand Sanitizer leh Mask te a pe a ni.

Village Level Task Force hruaitute nen inkawmhona neih ah Serchhip DC chuan Covid 19 hrileng mek do kawnga, Serchhip District chhung leh a bik in Myanmar ramri a ataka thawktute inpekna chu Mizo mipui in kan hre reng a, kan ram himna in ni a ti a, ruahman dan in May ni 3 ah mipui kharkhipna a lo tawp a nih pawh in ramri a duty chu kalpui reng a tul thu sawiin, theihtawp chhuah zel turin a fuih a Task force te inpekna ah lawmthu a sawi a ni.

Lungkawlh leh Sailulak VCP leh Task Force ten DC hi an lo dawngsawng a, ramri a an duty na a hmun ngei a tlawh chu lawmawm an tih thu sawiin, Zoram him nan theihtawp chhuah an tum thu leh mi thahnem ngai thilpek pe thintu te chung ah lawmthu an lo sawi a ni.

Serchhip District Bawrhsap hian District chhung tuichang ral khaw thenkhat Local Task Force duty te a tlawh nghal bawk.

DC hi R.Sathya Sundaram, S.P Serchhip, Pi Dorothy Lalmuansangi SDO(C) N.Vanlaiphai, Pu H.Lalhruaitluanga BDO, E Lungdar, Pu Samuel Zodinsanga SDC leh MJA Serchhip District hruaitu ten an tawiawm a ni.