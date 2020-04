Hmaituamna (Face Mask) chungchanga H&FW-in mipuite hriat tura thuchhuah a siam

Health & family Welfare Department chuan a hnuai ami ang hian hmai tuamna (face mask) hman chungchanga mipuite hriattur thuchhuah an siam –

COVID-19 hi khawvel ram 212-ah a darh tawh a, India ram chhungah pawh mi 11061 chuangin an vei tawh a, mi 377 in nunna an chan tawh.

Mizoram chhungah ngei pawh 1 in a vei tawh a, vanneihthlak takin nunna chan kan la awm lo.

COVID-19 hi natna thar a nih avangin a invenna leh inenkawlna chungchangah zirchianna thar a awm zel a. Centre for Disease Control, USA chuan mi zawng zawng tan Facemask hman hi COVID-19 laka him theihna tur leh hriselna atan a pawimawh a ni tiin a sawi a. Tin, zirchianna tam takah COVID-19 leh natna dang tam tam lakah Facemask hian a veng thei tihchian a ni bawk.

Chuvangin pawnchhuak reng reng chuan Facemask hmang zel turin Mizoram sorkar chuan ngen a ni. Facemask hi mahni mai piah lamah kan bula mite him nan a pawimawh hle.

Facemask hi chi hrang hrang a awm a:

N-95, Respirator leh Surgical mask te hi chu damdawi lam thiamte hman bik tur a ni a. Mi tu pawh khawlai chhuak te chu mask vuah vek tura beisei leh ngen kan ni a, Mask te hi company siam kher vuah a ngai lova, ramchhung / khawtual a insiam chawp ve mai theih a ni a. In lama facemask siam chuan a hnuai a mi hi hriat tel nise:

Facemask hi mipakhat tan 2 siam theih nise. Pakhat sukfai lai a a dang hman tur a awm nan. Facemask siam dawn hian a puan kan hman tur hi fai tak a suk tur a ni. Tui so ah 5 minutes tal chiah tur a ni a. Tuiso a chiah lai hian CHI (Salt) thlak tel a tha. Facemask siam hian ka leh hnar tha takin a khuh thei tur a ni. Facemask hi a letling (pawn lam chhung lamah) a, hman miah loh tur a ni. Facemask hman dawn hian kut fai taka sil tur a ni. Facemask hi a huh emaw a hnawng emaw a nih chuan a dang hman vat tur a ni. Vawi 1 hman hnu ah suk fai zel tur a ni Midang nen in hman tawm loh tur a ni.

Homemade facemask tihfai dan

Insuk sahbawn leh tui hmangin fai taka su in, nisa ah darkar 5 tal pho tur a ni. Ni sa a pho-na tur a awm loh chuan – Pressure cooker ah facemask chu tui nen dahin 10 minute tal chhum tur a ni. A tui ah hian chi (salt) telh a tha bawk. Pressure cooker a awm loh chuan tui so ah 15 minute chhum theih a ni bawk. A chung a mi te hi kan ti theilo a nih chuan, Sahbawn-in fai tak a su in Istiri (Iron) in 5 minute nawh tur a ni.