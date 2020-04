Vawiin atangin Mizoramah Covid-19 test tan ve tawh dawn

Mizorama Covid-19 Testing Laboratory hmasa ber chu hman theiha peih a ni tawh a, vawiin aṭangin test tihṭan tum a ni tih nimina SRHF-ZMC Covid-19 Taskforce Bulletin-ah tarlan a ni.

Covid-19 testing laboratory atan hian State Referral Hospital, Falkawn-a TB Research Centre chu tihchangtlun niin, Mizoram University laboratory-a khawlte nen ṭangkawpin Covid-19 test-na hi kalpui a ni dawn a, he laboratory enkawl tur hian Silchar Medical College-ah training turin mithiamte pawh tirh an lo ni tawh a ni.

India rama damdawi lam thuneitu sang Indian Council of Medical Research (ICMR) chuan covid test na hi India ramah a tam thei ang ber awm tura a duh avangin test remtihna pawh a pe nghal niin hriat a ni.

Hetianga Mizoramin Covid19 Testing Laboratory a neih dawn takah chuan sample test turte state pawna thawn leh result chhuah hun chhung nghah ngai ṭhin chu a tawp ang a, rang zawkin sample test result te a hriat zung zung theih tawh dawn a ni.