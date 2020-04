US-a sakei pakhatin coronavirus a kai

New York-a sahuan pakhat, Bronx Zoo-a sakei pakhat, Nadia tia koh chuan coronavirus a kai tih hmuhchhuah a ni.

Wildlife Conservation Society enkawl, he sahuana thuneitute chuan, Malayan sakei kum 4 mi hi ro taka a khuh avangin test a ni a, coronavirus a kai tih hriatchhuah a ni tih an sawi a, a ṭhat chhuah leh mai an beisei thu an sawi a ni.

United States Department of Agriculture (USDA) chuan sahuanah hian sakei dang panga an awm tih dawiin, Nadia dam loh danah hian thawhah a lan tel avangin a sample la-in an test a, a positive tih an sawi a, hetihlai hian sahuana ramsa dangah erawh he natna kai nia rinhlelh an la awm lo tih an sawi a, sample test hi Iowa-a National Veterinary Services Laboratory-a neih a nih thu leh mihring sample test nen a inang lo tih Dr. Paul Calle, Zoo chief Veterinatian chuan a sawi a. Nadia hi US-a mihring nilo zinga Covid-19 vei hmasa ber nia hriat a ni.

He sakei-in Coronavirus a kai dan hi hriat ni lo mahse sahuana hnathawk, virus a kai tih la lang chhuak lovin a enkawl aṭanga kai a nih an rin thu sahuan enkawltute chuan an sawi a, Bronx Zoo hi March ni 16 aṭang khan mipui vantlang tlawh theih loh turin khâr a lo ni tawh a ni.

USDA chuan he virus chungchang tam zawk hriat a nih hma chu coronavirus vanga damlo nia inringte chuan a tlem thei ang ber mahni ranvulh leh ramsa dang hnaih lo tirin thurawn an pe a ni.

(Pic courtesy: BBC)