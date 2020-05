Covid-19 hri leng mek laka mipuite himna atana Serchhip District chhunga ram dang (Myanmar) nena ramri kan neihna hmun, Sailulak leh Lungkawlha ramri-a lut leh chhuak veng tura thawk chhuak, Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitu ramri-a duty-te chu nimin khan an inthlak a, ramri-a Sub-Hqrs. YMA nimina duty-te hi a thawh hnihna niin, pawl hnihah bawk inṭhenin, ramri-ah riakin an duty leh dawn a ni.

