ZoRO-in History dik lo phurpui lo turin Manipur CM ngen

ZORO chuan history dik lo phurpui lo turin Manipur chief minister N Biren Singh hnenah ngenna lehkha a thawn.

Nimina ZORO thuchhuah chuan Manipuri lal pakhat Chandrakirti Singh-a’n 1872-a Lushai lal helte a hneh thu leh khaw 112 tukdawl a, lal pawh pali lai man anga lunga thuziak a kher, Chibu Stone Inscriptions tia hriat awmna hmun Chivu-a Manipur sawrkarin Chandrakirti Memorial Park siam a tum hian Zofate rilru a tih nat thu leh he thil hi kaltlangpui chi nia a ngaih loh thu ZORO chuan a thlen tih an tarlang a,

Chivu hi Sap-in Zofate min awp luih hma lawka chi khur lar ve tak, tuna India leh Burma inrina lai lo ni ta leh Manipur huamchhunga rin luh ni ta bawk hi a ni a. Vai lian hmasa (Lushai expedition 1871-72) khan he lampanga awm Paite lalte leh Lushai lalte an tangho ang tih hlauhthawn thuah khatih laia Manipur-a British palai (political agent) Nuthall chu sipai nen lo che chhuak a, Paite lalte lo thlithlai tura tih a ni a. Meitei lal sipaite nen che chhuakin Nuthall hi Chivu-ah hun eng emaw chen chu a han inkulh tih ZORO chuan an sawi a.

He an kulh hi khatih laia Paite lal lar ve tak Goukhothang leh a hote a puzawnte tlawh haw lam chuan an tlawh kawi a, chu chu Meitei sipai hotu pahnih hian thiam taka lo thlemin an thla a ngam ta tihah an bei thut a, anni tang ve hman mang lo chu an man ta phiar a, an hotupa phei chu Meitei lal kutah a tang hlum nghe nghe tih sawiin, ZORO chuan Zofate hi Sap-in min awp hma chuan hel turin tu thuhnuaiah mah kan awm ngai lo va, Meitei lalin min tukdawl ngai hek lo. Zofate hi Lushai anga a hlawma sawi kan nih chang a awm avangin Goukhothang leh a hote an man hi Lushai lal man anga insawi pawh lo ni se, kha verther taka inmanna zahawm lo tak leh rilru natthlak tak hriatrengna tur ni awm taka Manipur sawrkarin hma a la hi ZORO chuan pawi a ti a. Sorkar hian a chakna hmanga tualto hnam te rahbehna leh an history thlenga tihchhiatsak a tih tur a ni lo tiin an sawi.