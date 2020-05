Zirlai pawl-ten lawmawm ti

Mizorama zirlai pawl lian pahnih Mizo Zirlai Pawl (MZP) leh Mizo Students’ Union (MSU) chuan private school fee chungchanga inremna a awm ta chu lawmawm an tih thu an sawi.

Nimina thuchhuah an ziamah MZP chuan hemi chungchangah hian hma an lak thu sawiin, Thawhlehni-a School Education Minister Lalchhandama Ralte hoa ṭhukhawm, MZP leh Mizoram Independent School Association (MISA) telnain School Fees 50% aia sang la lo tura inremna siam a ni ta chu lawmawm an tih thu an sawi a, Zirlai chhungkaw dinhmun inang lo tak tak te harsatna hrethiam a, mimal anga hmalatute chungah MZP chuan lawmthu a sawi a. Chumi a nih rualin Zirlaite harsatna hrethiam duh lo leh School fee chungchanga harsatna siam lui an awm a nih chuan a ṭul angin MZP in hma a la zel dawn tih an sawi.

Nimin khan MZP chuan Chakma Autonomous District Council (CADC) Area-a Zohnahthlak ten inkharkhipna avanga Chakma-te enhran an tawh avanga an thlavang hauh tur leh ei leh bara harsatna tawk te a ṭul anga ṭanpuina pe turin MZP Vice President Peter Chhangte leh General Secretary Lalnunmawia Pautu te an thawkchhuak tih an sawi a, ram leilung faten kan ram chhung ngeiah hnam dang laka harsatna an tawk ṭhin chu MZP chuan a hrethiam lo hle a, ram leilungfate thlavang hauh tur hian MZP chu a ṭul angin a che chhuak zel dawn a ni an ti bawk.

MSU pawhin Private school fee chungchanga inrem-na leh sawrkar thuchhuah felfai tak kan siam thei chu lawmawm a tih thu an sawi a, hei hi Private School zawng zawngte’n an zawm ngei MSU chuan a beisei tih an sawi bawk.