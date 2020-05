Covid-19 do nan sum thawh a ngai a nih chuan MLA leh Minister-ten hma an hruai tur a ni:CLP

Congress Legislature Party chuan Covid-19 do nana sum thawh a ngai a nih chuan MLA leh Minister ten hma an hruai tur a ni, an ti.

Congress MLA-te chuan nimin khan thuchhuah siamin, Mizoram sawrkar hnathawkten thla 8 chhung an hlawhpui aṭanga chhuta zaa 10 leh zaa 5 sawrkar sum bawma thawh an inhuam chu ropui an tih thu leh Mizoram sawrkar chu sum leh paiah a harsa tak tak a niha ṭanpui a ngai a nih chuan Minister leh MLA rualte chu a che hmasa ber tur, hlawh aṭanga pawisa thawh hmasa ber tur ni-a an ngaih thu an sawi a.

Mizoram sawrkar hian sawrkar kum liam ta budget atang khan SEDP-ah Cheng Nuai 18,837.28 zet hman loh a la nei a, hei hi ‘lapse’ thei a nih loh avangin hman theih a la ni, Congress Legislature Party chuan an ti a. Mizoram sawrkar hian a duh phawt chuan project ṭhenkhat atana pawisa a dah tawhte pawh COVID-19 do nan hian a hmang thei a, sawrkar hnathawk hlawh tibuai rih lo hian Mizoram sawrkar sum bawmpui aṭangin ruahmanna a la siam thei a ni tih chu an ngaihdan a nih thu an sawi bawk a.

Chief Minister Zoramthanga’n sum hmuh tur a tam thu leh chanchinbu mite hmaah COVID-19 dona atan pawisa bituk a awm loh tur thu a lo sawi tawh laia sawrkar hnathawk zawng zawng, Group D bakah COVID-19 dona kawnga a hmatawnga awm Health Department leh Home Department-a thawk zawng zawngte huama sawrkar ṭanpuina tur chhun luh a ngai ta chu a pawi an tih thu pawh sawiin, Mizoram sawrkar chu sum leh paiah a harsa tak tak a nih chuan Chief Minister, Finance Minister ni bawk hian a sawichhuak mai tur a ni a. A ṭul a nih chuan Special Assembly Session-te pawh kovin, budget-te pawh a siamrem theih a. State sawrkarin COVID-19 avanga harsatna a tawk tak tak a nih chuan Chief Minister, Minister leh MLA-te an che hmasa tur a ni a, a ṭul a nih chuan an hlawh pawh heksak mai bakah MLA fund thleng pawhin sawrkarah an pe mai tur a ni a, chutiang tur chuan Congress Legislature Party member-te chu an inhuam reng tih an thuchhuahah chuan an sawi a ni.