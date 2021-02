Kumina Chapchar Kût hman dan tur ngaihtuahin thukhawm

Chapchar Kut Organizing Committee chu nimin khan an chairman Chief Minister Zoramthanga hovin kumin March ni 5 Chapchar Kût hman dan tur sawiin CM Conference Hall-ah an ṭhukhawm.

Covid-19 hrileng avangin kumin Chapchar kût chu kum dang anga ropui taka hman a theih loh thu meeting-ah hian sawi a ni a, mipui him tlan zawk theih nan TV leh internet kal-tlanga an chhim theih tur prog-ramme buatsaih nise tia rel niin, hun hman dan tur chipchiar chu programme sub-committee ruahman tura duan a ni.

Kum dang anga hman theih ni dawnlo mahse he kut pawimawhna hi dai mai lova Zo nun zemawi chhawm nun zel a nih theih nan a remchan anga hmalak ni se an ti bawk.

Meeting-ah hian Chap-char Kut Organizing Committee member-te an tel kim thawkhat hle a ni.