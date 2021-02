Mizoram hmun hrang hrangah Zeng hri danna pek tan leh a ni

Sawrkar laipui hmalakna zeng hri danna pek beihpui chu nimin aṭangin Mizoram District hrang hrangah neih ṭan leh a ni.

Nimin zing khan Serchhip District chhunga (Zeng hri danna pêk) Intensified Pulse Polio Immunisation Programme 2021 hawnna Health Sub Centre, New Serchhipah neih a ni a, District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan hmanpuiin, naupangte chu hri danna a eitir nghal a ni.

He hunah hian Dr. Laldawngliana Sailo, Chief Medical Officer chuan Zeng hri chu India ram aṭanga umbo a nih tawh thu leh; kan ram ṭhenawma a la awm avanga invên zui zel nana vaccine-te chu kalpui zel a nih thu a sawi a, District chhung khaw tinah Booth siam niin, booth 73 ah nimin zing aṭang khan pek ṭan an ni a, ASHA te, Anganwadi Workers te leh Health Department thawktute ṭang hovin a dawng tur naupangten kim taka an dawn ngei nan ruahmanna siam a nih thu a sawi a, Booth-a la ve lo te pawh an ina kalchilhin pek vek tura ruahmanna siam a nih thu a sawi bawk.

He hunah hian Dr. Lalhlunpuii, DIO leh Lalbiakliana, CDPO Serchhip leh tawktu dangte an tel a ni.

Zenghri venna Vaccine hi pek tawh a awm lova, naupang chu kum 5 an tlin hma chuan pek char char tur a ni a, hunbi neia pek ṭhin a ni a, India ramah hian kumtin January leh February thlaah naupang kum 5 hnuailam hnenah pek ṭhin an ni.

District dangah pawh nimin khan zeng hri danna hi pek ṭan a ni a, Lunglei District-ah zeng hri danna hi Booth 220 siamah pek tan nghal a ni a, naupang kum 5 hnuai lam, mi 15636 te hnenah he hri danna hi pek tura ruahman a ni.

Kolasib district chhunga naupang kum 5 hnuai lam 8,768 te hnenah zeng hri danna hi pek tum a ni a, hemi tihlawhtling tur hian hmun hrang hrangah thawktute insem darhin Booth 107 aṭang-in hri danna hi pekchhuah a ni a. Diakkawn-ah transit booth siam bawk niin, District hospital aṭang pawhin pekchhuah tel a ni.

Mamit District-ah nau-pang kum 5 hnuailam 10444 te hnenah zenghri danna pek tum niin, pekna hmun booth 140 siam a ni.

District hrang hrangah hian Booth-a zeng hri danna la ve lo te tan leh District chhung inkalpawhna harsa zual deuhah thawktuten he hri danna pe tur hian an kalchilh bawk ang.