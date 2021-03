BJP Official Candidate atan Hriata Chhangte puang

BJP Mizoram Pradesh chuan nimin khan Aizawl Upper Republic-a an office-ah Serchhip Bial By-Election-a BJP Official Candidate tur chu Lalhriat-renga Chhangte a ni tih an puang a, Candidate puanna hun hi Vanlalhmuaka BJP State President-in a hmang a ni.

Vanlalhmuaka chuan thusawiin, Serchhip Biala BJP Official Candidate tura BJP Mizoramin a rawtna, Central BJP pawmpuina lehkha chu March ni 25, 2021 (Ningani) tlai khan dawn a ni tih sawiin, Lalhriatrenga Chhangte chu BJP Official Candidate a ni tih a puang zui a ni.

BJP Mizoram Pradesh chuan an party official candidate, Hriata Chhangte chu Serchhip Bial mipuite tana ṭangkai ber tur leh hnathawk ṭha thei tur ber a ni tiin an sawi a, Ruling MLA emaw, Minister Bialte hian Opposition MLA-te aia hmasawn-na ṭha bik an neihna an hmu lo tih sawiin, BJP Official Candidate Hriata Chhangte chu thlan tlin a nih chuan Central aṭanga a bik taka puihna Serchhip Bial mipuiten an hmu dawn niin an sawi a, chuvangin Serchhip Bial mipuite chuan BJP Official Candidate Lalhriatrenga Chhangte chu Vote tling turin an ngan a ni.

BJP Mizoram chuan BJP chu Central-ah sawrkar lai an ni a, Pathian zarah an la sawrkar zel an rin thu pawh sawiin, Development buaipui Party an nih avangin, BJP Candidate Hriata Chhangte hmangin Serchhip Bial mipuite chuan development an hmu ngei ngei dawn tih an sawi bawk.