Lokayukta-ah complaint 25 lût tawh

Vigilance Department changtu Chief Minister Zoramthanga chuan Mizoram Lokayukta-ah pawikhawiha puh chhui chian tùr complaint 25 a lut tawh tih House a hrilh.

Nimina Assembly Session zawhna leh chhanna hunah zawhna chhangin he thu hi Chief Minister hian a sawi a, Chief Minister chuan, Mizoram Lokayukta Act, 2014 hnuaia Section 13 leh 25-naah Lok-ayukta chu pawikhawiha puhte dik leh fel taka chhui chiang tùrin thuneihna leh zalenna pek a ni, a ti a. Lokayukta chuan thubuai chhui tùr a dawn tawh 25 atangin aite chhin chhuina (preliminary inquiry) order 14 a pe tawh a, aite chhin chhuina ti tura Anti-Corruption Bureau (ACB)-a pek, anni’n an chhui zawh tawh pakua a awm a, thubuai pahnih chu khàr a ni tawh, a ti.

Chief Minister chuan Lokayukta-ah post 35 a awm a, post siam belh tùra sorkâr an dìlna chu sorkârin a ngaihtuah tùr thu leh an mamawh ang zât ni-a sawrkârin a hriat chu a pe zel dâwn tih a sawi a; a hran hlaka an kal theih nân sorkâr-in hmalâk a tum tih a sawi bawk.