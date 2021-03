Serchhip bial hmangaih zuitu tur thliar thiam a tul:PC Laltlansanga

Serchhip biala MLA by-election neih tura Congress official candidate, PC Laltlansanga chuan Serchhip Biala MLA by-election neih tura ding zingah bial hmangaihtu dik, an din loh hnu pawha Serchhip bial hmangaih zuitu tur tunge tih thliar thiam a ngaih thu a sawi.

Nimin khan PC Laltlansanga hian Serchhip Mat phaia nûl siamtute tlawhin inkawmhona a neihpui a, hetah hian PC Laltlansanga chuan Mat phai zau tihhmasawna thlai chingtuten hlâwk zawka an thar chhuah theihna tura a rilru a sen nasat ṭhin thu leh a vei ṭhinzia sawiin, a hmun ngeia kuthnathawktute mamawh leh harsatna hmuhpui a duh avanga kut hnathawktute nena inkawm-hona hun siam a nih thu a sawi.

PC Laltlansanga chuan Mat phai zaua kut hnathawktuten awlsam zawka thlai an chin theih nan Congress sawrkarin Tractor a pek thu te, Transformer daha Current pawh luh a ni te, Chawmkai Lei dawh zawh a ni tate chu lawmawm a tih thu a sawi a, hmabak tam tak a la awm thu sawiin, fur lai pawha kal theih tura Thinglubul zau thleng kawng siam te, Tuisen, Maudarh leh Lathei thlengin furah pawh motor kal theih a ṭul thu te, thlai châwm nana tui pump nan leh, thlama an mamawh atana an hman tura Thinglubul thlenga current lakluh a ṭul thute a sawi a, chutiang ti thei dinhmuna ding tur chuan Politics a pawimawh tih sawiin, Serchhip bial mamawh leh hmalak ngaih-na kawng hrang hrangte chu Candidate-te zingah ani aia hria an awm lo tih sawiin, chumi ti thei tur chuan amah pui ve turin kalkhawmte leh Serchhip bial mipuite chu a sawm a ni.

He inkawmhona hun hi PC Siamliana, Chairman, Serchhip Agriculture & Horticulture Co-operative Society chuan kaihruaiin, Serchhip chu Pathianin thlai chinna tur ram ṭha tak Mat ruam a pe a, Chief Minister hlui Lal Thanhawla’n loneitute mamawh hrang hrang pek leh siamsak a neih thu sawiin, Lal Thanhawla hnena ṭhahnemngai taka loneitute mamawhte thlen a, Chawmkai lei dawh a nih theih nana hmalatu pawi-mawh tak chu PC Laltlan-sanga a nih thu a sawi a, MNF sawrkarah pawh C.Lalramzauva chuan kuthnathawktute mamawh hriain theihtawp chhuahin hma a la chhunzawm leh tih sawiin, Agriculture Minister C.Lalrinsanga pawhin a hlam-chhiah loh thu a sawi bawk.