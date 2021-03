Venhimna uluk lehzualin kalpui

Myanmar ram buaina avanga Mizorama raltlan zingah enthlatu pawh an tel theih avangin Champhaiah venhimna uluk lehzuala kalpui a ni.

Champhai District Bawrh-sap Maria CT Zuali chuan nimin khan hriattirna chhuahin, Myanmar aṭanga raltlan dawn-sawn dan tur chungchanga inkaihhruaina a lo chhuah tawh chu a sût tih a sawi a, nimina hriattirna a chhuah ang chuan ṭhenawm ram Myanmar buaina avanga raltlan kaihhnawihah enthlatute pawh India rama lo lût thei reng an nih avangin tun hnaia ramri veng tura sawrkar laipuiin a dah a, Assam Rifles chuan thupek an dawn angin zin mite chuanna lirthei uluk taka endik ṭhin a nih ṭhin thu a tarlang a, Mizoram mite chu ṭawng leh hmelah Myanmar lam unaute nen kan inan avangin khualzin miten buaina an tawh loh nan Voter ID emaw, Aadhaar Card emaw keng ṭheuh turin bawrhsap chuan a hriattir bawk.