Health Care atan SEDP atangin cheng vbc. 20 dah

Health & Family Welfare Department changtu minister Dr R Lalthangliana chuan kum 2019-2020 khan health care atan SEDP aṭangin cheng vbc 20 dah a nih thu house a hrilh.

Health Care chungchang Assembly Session-ah eptu member pahnih, MLA Vanlalhlana leh C Lalsawivunga te zawhna inṭawm chhangin, Health Minister chuan tun financial year (2020-2021) chhung hian damlo mi 11,244 in health care scheme hmang tawhin, kum 2020-21 chhungin health care scheme hnuaia inziak lut chhungkua 1,12,427 leh golden card hmang thei chhungkua 1,94,859 an awm tih a sawi.

Dr R Lalthangliana chuan kum 2020-21 chhunga Mizoram health care hnuaia inziak lut district hrang hrang aṭangin February ni 24, 2021 thlenga tlingkhawm zat chu Rs.6,70,74,160 a nih thu a sawi a. January ni 31, 2021 thlenga bill la pek chhuah loh hi mi 6101 an awm thu leh bill zat chu Rs.15,34,54,260 a nih thu a sawi bawk.

Covid-19 vanga voluntary workers rawih chungchang Dampa bialtu MLA Lalrintluanga Sailo zawhna chhangin, sorkarin Covid-19 avanga voluntary workers a rawihte hi category 12-ah ṭhen niin, thla tin lawmman pek dan chu — doctor (MBBS) Rs.50,000; doctor (BDS/BHMS) Rs.40,000; contact tracing leader (pharm. D) Rs.30,000; staff nurse leh pharmacist Rs.22,000 ve ve; staff nurse (quarantine monitoring), X-ray technician, lab technician leh health worker-te Rs.18,000 ṭheuh; contact tracing assistant Rs.16,000; data operator Rs.11,000, driver Rs.9,000 leh helper Rs.7,000 — te an nih thu a sawi.

Sawrkarin Health and wellness centre hi primary health centre 51, Sub-centre 45 leh Urban primary health centre 8-ah din a nih tawh thua chhangin, tun dinhmunah health sub-centre la nei lo khuaah dah belh tumna a awm loh thu sawiin, health clinic centre hi mamawh dan a zirin sorkarin a ngaihtuah ṭhin thu, Lengteng bialtu MLA L Thangmawia zawhna a chhang a ni.