Academic Session thar atan class zawng zawng suspend rih

Mizoram sawrkara Directorate of School Education chuan nimin khan thupek tichhuakin, Academic Session 2021-2022 thar atana class zawng zawng (Pre-Primary atanga class XII)-te chu hriattirna dang awm hma chu suspend vek a ni tih a tarlag.

Mipuite himna tur leh Covid-19 avanga Lockdown hnuaiah class neih ṭan leh dan tur chungchanga School Education-in thupek a tihchhuahah chuan School admission turte chu online system hmangin tih theih a ni tih a tarlang a, hetihlai hian Pre-Primary aṭanga Higher Secondary School zawng zawngah class pangngai (normal class)-te chu hriattirna dang awm hma chu suspend vek a ni tih tarlangin, Normal class khaihlak (suspend) chhungin a theih chin chinah online class neihpui phal a ni thung a, School leh zirna in dangte pawhin Online Class neihdan tur atana prescribed norms chu uluk taka zawm vek tur a ni tih a tarlang a, rei tak taka online class neihpui leh in lama zir tur tam lutuk pêk loh hram hram tur a nih thu te, Sawrkarin a duan ang ni lo, syllabus, subject emaw lehkhabu dang engmah zir belhpui phal a ni loh thu leh he thupek bawhchhiaa tilui an awm a nih chuan dân anga hrem theih an ni tih a tarlang.

SCERT-in a buatsaih ‘4-Week Alternative Academic Calendar for Elementary Schools in Mizoram’ (2020-21) chu Elementary School zawng zawng atan normal class suspend chhungin hman tur a ni tih a tarlang a, MBSE buatsaih ‘Week-Wise Plan for Secondary and Higher Secondary Schools’ (2020-21) chu Secondary and Higher Secondary Schools zawng zawng atan normal class suspend chhungin hman tur a ni tih a tarlang bawk a, School hostel zawng zawng thupek dang chhuah hma loh chuan khar vek tur a ni.

School Education Department-in Standard Operating Procedure (SoP) a siam hi fimkhur leh uluk taka zawm vek tur a nih thu thupekah chuan tarlan a ni bawk.