Hri kai mi 238 hmuhchhuah belh

Covid-19 hri leng chu Mizoramah a hluar chho zel a, nimin zing kha ni khat thil thua Mizorama positive hmuhchhuah tam ber ṭum a ni a, Covid-19 hri kai hmuhchhuah thar hi mi 238 an awm a ni.

May ni 4, 2021 khan ZMC RT-PCR laboratory-ah hri kai 58 hmuhchhuah a ni a, TrueNAT laboratory-a sample test zingah hri kai 34 a awm a, Rapid Antigen Test hmanga hri kai hmuhchhuah thar 146 an awm bawk a ni.

Niminpiaha hri kai hmuhchhuah zingah hian Truenat laboratory, Serchhip-a hmuhchhuah 7 telin, heng mite hi Kram Infracon Pvt Ltd mi leh sa 7, mipa kum 26 – 43 inkar an ni a. Assam, Uttar Pradesh leh Madhya Pradesh aṭanga lo kal, MIFCO camp, Chhingchhipa khunghran lai mekte niin, symptom nei an awm lo a ni.

RAgT-a hmuhchhuah zingah Police Training School, Thenzawl-ah mipa 33, kum 23 – 60 inkar, West Bengal election duty lo haw, quarantine facility-a khunghran lai mekte an ni a, Symptom an nei vek an ni a. Anni bakah hian Chhingchhip Venghlun-ah mipa kum 37 mi, Kram Infracon Pvt Ltd driver, symptom nei leh Dinthar Veng, Serchhipha hmeichhia kum 23 mi, Punjab atanga lo haw, symptom nei-te an tel bawk a ni.