Serchhip District-ah hri kai 20 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 20 hmuh belh niin, heng zinga mi 18-te hi Serchhip Chanmari Venga mite an ni.

Nimina hri kai hmuh chhuah zinga Serchhip Chanmari Venga hmuhchhuahte hi mipa 9, kum 1–46 inkar leh hmeichhia 9, kum 9–66 inkarte niin, mi pakhat hi a hri kaina hriat a ni lova, midangte hi amahin a kaichhawn niin hriat a ni a, an vai hian symptom an nei vek a ni.

Nimina hri kai hmuhchhuah dangte dang hi N.Vanlaiphaiah hmeichhia kum 70 mi, a hri kaina hriat loh lrj Chhingchhipah hmeichhe naupang kim 5 mi, positive contact aṭanga hri kai niin, hengte nen hian he thu buatsaih lai thleng hian Serchhip District-ah hri kai hmuh chhuah tawh zawng zawng chu mi 452 an tling tawh a, nimin vek khan hri kai enkawl dam mi 14 chu Nursing School (CCC) Serchhip aṭangin chhuahtir an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai enkawl dam tawh zat chu mi 300 an tling tawh a, mi pakhatin nunna chân tawhin, tuna district chhunga hri kai hmuhchhuah enkawl mek chu mi 151 an ni a, heng zinga mi 7 hi Zoram Medical College (ZMC)-ah enkawl an ni.