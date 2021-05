Serchhip District-ah ASF vangin vawk 36 an thi tawh

Vawk pul hri, African Swine Fever (ASF) vangin Serchhip District chhunga vawk thihna khua pun belh zelin, Serchhip District chhungah ASF vang hian vawk 36 a thi tawh a ni.

Dr. R.Lalmakthanga, DVO, Serchhipin Zothlifim zawhna a chhân danin, Serchhip District-a ASF vanga vawk thi awmna hmasa ber, Keiṭumah chuan hri len chhoh ṭantirha vawk 9 thi bâk a la thih belh leh lo a, hetihlai hian tunhnai khan E.Lungdarah vawk 17, Thenzawlah vawk 6, Chhiahtlangah vawk 2, Vanchengte leh New Serchhipah vawk 1 ve ve thiin, heng vawk thite sample an lak Laboratory-a endiknaah ASF hri kai an ni tih finfiah a nih thu a sawi a, April ni 1, 2021 aṭanga nimin (11.5.2021) thleng khan Serchhip District chhungah ASF vanga vawk thi zat hi 36 a ni tawh a ni.

Dr. R.Lalmakthanga chuan ASF vanga vawk thi awmna khua/vengah hian Lungsen lama ASF hri leng vanga vawk an thih puk puk anga thi puk puk an la awm loh avangin mipui tan chiaina tur a awm rih lova an hriat thu a sawi a, E.Lungdara vawk thite pawh hi farm pakhata awm an nih thu a sawi a, chutihlai chuan ran vulhtute chu an ran enkawl danah an ranten hri an kai lohna tura an fimkhur a ngai hle tih a sawi a ni.

Hetihlai hian Serchhip District-ah April ni 1, 2021 aṭanga nimin thleng khan an thih chhan hriat loha vawk thi 14 a awm tawh a, Kanghmun South-ah vawk 1, Serchhipah 6, N.Vanlaiphaiah 2, Chekawnah 1, Buangpuiah 3 leh Lungkawlhah 1 a awm tawh a ni.