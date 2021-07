Longpuighat-a medical team tir tur leh a nih dan tura PHC kalpui thuai turin ngên

Lawngtlai District chhung, tunhnaia hripui kai hmuhchhuah tamna, Longpuighat khawtlang chuan Health Minister hnenah an khuaah Medical Team tir tur leh Longpuighat PHC chu a nih dan tur anga kalpui thuai turin an ngen.

Longpuighat khawtlang aiawhin Longpuighat-I leh II Village Council President ve ve, Young Chakma Association, Mizoram Chakma Students’ Union, Chakma Mahila Samiti leh VLTF aiawhte chuan Health Minister hnenah hian niminpiah khan ngenna lehkha hi an thawn a, VLTF ten thuchhuah an siama an tarlan danin tun dinhmunah Longpuighat ah hian Covid-19 hri kai 312 an awm mek a, natna dang a tam bawk vang te, Longpuighat chu tlawhpawh theih loha siam mek a nih vangin harsatna an tawk nasa a, hei vang hian sawrkar chuan ngaihven rang se an duh thu an sawi.

Hetihlai hian Mizorama Covid-19 enkawl dam zat chu zaa 79.43 a tling a, darkar 24 kalta chhung khan Covid vei enkawl dam mi 191 awmin, enkawl dam tawh zawng zawng hi mi 19994 an ni tawh a ni.

