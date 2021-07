Men’s Singles atangin Murray a inhnukdawk

Olympic-a tennis men’s singles champion lai, Andy Murray chu a malpuiah na tenau a neih avangin Tokyo Olympic aṭangin a inhnukdawk.

Murray hian Inrinni khan a match hmasa ber men’s doubles-ah a ṭanpui Joe Salisbury nen hnehna an chang a, nâ a neih avang hian Japan-ah hian Doubles leh Singles khêl kawp lo tura medical staff-ten thurawn an pek angin, kum 34 mi, Murray hian doubles zawk hi a khel tluan ta zawk dwn a ni.

Murray chuan, “Inhnuhdawk a ngai ta hi a hrehawm ka ti takzet a, a chhan chu medical staff lamin a pahniha khel kawp lo tura thu min rawn vang a ni. Singles aṭanga inhnukdawk tura thutlukna siam hi a harsa hle a, tunah chuan Joe nena doubles-a kan khelh turah ka insawrbing tawh dawn a ni,” a ti.

Murray hian 2012 London-ah khan a vawi khatna atan gold medal a la a, kum 4 hnuah Rio-ah khan Gold a la zui leh bawk a ni.

