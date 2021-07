Football thuthang (26.7.2021)

@ Juventus chuan Liverpool-in £86m-a Italy winger Federico Chiesa lei an dilna chu an hnawlsak a. Kum 23 mi hian Juventus hi Fiorentina aṭangin October 2020 khan kum 2 chhung atan loan-in a zawm a, kum 2 hnuah Juventus hian a nghetin an la dawn a ni. (Repubblica)

@ Arsenal, Tottenham leh Everton-te chuan Argentina forward Joaquin Correa, 26, lakluh an duh a, Correa hian kumin nipuiah Lazio a chhuahsan rin a ni. (Corriere dello Sport)

@ Manchester United chuan France forward Anthony Martial, 25, chu an hralh mai thei a, Tottenam hian France forward hi an ngaihven a ni. (Star)

@ United boss Ole Gunnar Solskjaer chuan Paris St-Germain-in Paul Pogba, 28, chu ngaihven hle mahse la châm rih turin a duh. (Manchester Evening News)zaz

@ Bayern Munich chuan Chelsea striker kum 25 mi, Timo Werner chu an ngaihven a, Germany international Werner leh tuna Bundesliga champions manager Julian Nagelsmann-te chu RB Leipzig-ah an lo inhrawn tawh ṭhin a ni. (Football Insider)

@ Manchester City chuan Portugal centre-back kum 24 mi, Ruben Dias chu a season hmasa ber, 2020-21-ah ṭha taka a khelh avangin a hlawh a lêta tihpun an tum. (Star)

@ France forward Antoine Griezmann, 30, chuan a club hlui Atletico Madrid a pan dawn chauhin Barcelona chhuahsan a rilruk. (Sport)

@ Juventus vice-president Pavel Nedved chuan Portugal forward Cristiano ronaldo, 36, chu club-ah a la châm chhunzawm dawn tih a sawi a, Ronaldo hian Serie-A club-ah hian kum khat contract a la nei a, a chhuak dawn anga sawi a ni mek a ni. (Sky Sports Italia)

@ England tana European Championship-a thawh hlawk tak an captain Harry Kane, 27, chuan Premier League season bul a ṭan lo mai thei a, Tottenham forward hian Manchester City a pan rin a ni. (Telegraph)

Like this: Like Loading...