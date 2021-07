Mizorama Covid-19 hi kaite sample thawnah Covid-19 hrik thar chi 3 hmu

SERCHHIP: Mizoram aṭanga Covid-19 hri kaite swab sample 100 endik zinga 75-ah Covid-19 hrik thar chi thum hmuh a nih thu State Nodal Officer & Official Spokesperson on Covid-19 Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan a sawi.

Covid-19 hrik endik turte hi National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, West Bengal-a ah thawn a ni a, Thawhlehni khan result hi a chhuak a, heng hrik thar hmuhte hi Delta (B.1.617.2) variant – 73, Alpha (B.1.1.7) variant – 1 leh Eta (B.1.525) Variant – 1 an ni a, Aizawl district-a sample lak 70 zingah sample 56 hi Delta variant niin, Alpha leh Eta variant 1 ve ve an ni a, Lunglei district-a sample 10 lak zingah sample 9 chu Delta variant niin, Kolasib district-a sample 10 lak zinga sample 5 leh Serchhip district-a sample 10 lak zinga sample 3-te chu Delta variant an ni bawk.

Dr. Pachuau Lalmal-sawma chuan zirchianna neih tawh chinah Delta Variant kai zinga zaa 0.1-in nunna an chân tih a sawi a, Alpha Variant kai zinga zaa 2 leh Eta Variant kai zinga zaa 2.7-in nunna an chân tih a sawi a. Alpha leh Eta Variant-te hi United Kingdom aṭanga lo piang chhuak a nih avangin ram pawn aṭanga khualzinte rawn ken luh, inkai darh tak a ni tih a chiang a ni, a ti.

Tunah hian Covid-19 hrik chi dangte pawh Mizoramah a lo awm ve tawh em tih hriat tumin hma lak zel a nih thu sawiin, tun thla ni 15 khan Covid-19 hri kaite sample 151 chu Whole Genome Sequencing tura National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, West Bengal-ah thawn leh tawh a nih thu Covid Spokesperson chuan a sawi a. Variant chhuak thar zingah Eta variant chu a hlauhawm bik lehzual tih sawiin, he hri kai zinga zaa 69 chu ICU-a enkawl ngai an ni ṭhin tih a sawi a. Delta Variant hi khawvel ram tinah a awm tawh a, Alpha Variant hi ram 175-ah hmuhchhuah tawh a nih thu leh Eta Variant hi ram 67 ah hmuhchhuah a nih tawh thu a sawi bawk.

Mizoramah pawh district hrang hrangah heng hrik thar hi a awm theih tawh thu sawiin, mipuite chu fimkhur lehzual turin an ngên a, Covid-19 hri laka invênna tura sawrkarin inkaihhruaina a duante chu uluk taka zawm turin a chah bawk.

Kumin hian Covid-19 hri kaite sample endik -Whole Genome Sequencing turin Mizoram aṭangin sample engemawzat thawn a ni tawh a, March thlaah sample 69 thawn niin- variant thar hmuh a ni lova, April thlaah sample 217 thawn niin Delta Variant 4 hmuh a ni a, June thlaah sample 100 thawn niin, heta ṭang hian Delta Variant 73, Alpha Variant 1 leh Eta Variant 1 hmuh a ni leh a, July thlaah sample 150 thawn leh niin result hriat a la ni rih lo a ni.

Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan sample thawnna hmun National Institute of Biomedical Geno-mics (NIBMG), Kalyani, West Bengal chu India hmarchhak State 8-in an inṭawm avangin sample test hian hun a duh rei deuh ṭhin tih a sawi a, result an hre har deuh thin tih a sawi bawk.

