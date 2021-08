CII virtual conference Commere Minister-in hmanpui

Confederation of Indian Industry (CII) leh Software Technology Park (STPI)-te hmalakna in nimin khan India kum 75 tlin lawmna tur denchhenin ‘Economic Development in North East – Challenges, Opportunities and The Way Forward’ tih thupui a hmangin Virtual Seminar hman a ni a, he hun hi Commerce & Industries Dr. R.Lalthangliana chuan a hmanpui.

Dr. R.Lalthangliana chuan Mizoram Kum 1947 aṭanga kum 1976 UT kan nihlai aṭanga kum 1986-a State kan lo nih dan aṭanga kum 2021thlenga Mizoram ṭhan chhoh dan leh hma kan lo sawn chhoh dante a sawi a, kum 20 lai inkhuahkhirhna hnuaia Mizoram a awm hnua, tuna hmasawnna tam tak, a bikin Agriculture, Horticulture, Handloom lama hma kan sawn chho zelte mai piah lamah Game developer, entertainment Industry leh Nursing lama kan ṭhan chakziate a sawi a, hemi mai bakah Mizo ṭhalai tam takin sawrkar hna an indaih tawh lohna phuhrûk nan STPI lam hotute pawh nasa takin Mizo ṭhalaite Technology lama sawrkar hmalakpui turin a sawm bawk a ni.

Minister chuan Mizoram leilung hi hmasawnna tur tam tak a awm tih mai piah lamah kan ram ṭhenawm Bangladesh-te leh Myanmar lamte pawh inhnaihte kan ni a, he kan border state-te hi hmang ṭangkaiin ṭhalaite pawn hmasawnpuina tur tam tak an neih theih ngei a ring a ni. Minister hian Bangladesh nena insum-dawn tawnna tura hma lak mek a nih dante sawiin, an Commerce Minister Tipu Munshi sawmna anga March thlaa a zin thu a sawi a, border trade kalpuina tura hma lak zel tur a nih thu a tarlang bawk a ni.

Minister hian Industry lamin nasa taka hma a sawn theih nan sawrkar pawn theihtawp a chhuah a policy lama hmalak te, ease of doing business a bikin single window system lama theihtawp a hma an lak thu a tarlang bawk a ni.

He Virtual Conference hi Jishnu Dev Verma, Dy. Chief Minister, Tripura leh Prabir Kumar Das, Intervention for Growth of Jurisdictional Director, STPI (North East & West Bengal) leh Reep Hazarika, Co-Chairman, CII NE Council ten an hmanpui bawk a ni.

