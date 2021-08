BBBP hnuaia hmalakna leh hmabak kalpui dan tur thlirho

Nimin khan Serchhip District Level Task Force on Beti Bachao Beti Padhao te chu an Chairman Kumar Abhishek, IAS, District Bawrhsap hovin an ṭhukhawm a, Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) Action Plan 2020-21 First Phase hmalak mekte thlirin hmalak hmabakte kalpui dan tur an sawiho.

Meeting hian First phase chhunga hmalak tawhna hrang hrang, BBBP Photography Competition te, Training kalpui tawh hrang hrangte, Media Campaign neih tawh chinte a thlirlet a, hripui lêng karah hmalak-nate hi kalpui ni mahse a ṭha thawkhat hle a an ngaih thu an sawi a, tun Phase chhunga la tih tur ṭul pawi-mawh dang, brochure siam te, My Aim My Target Campaign kalpuite, Success story leh document buatsaih te, khaw chhung hmun langsar laia Banner târte leh thil dang la awmte chu tun thla chhunga tihfel tum ni se, Second Phase atana inbuatsaihna member-ten neih ṭan ni se tiin an rel a ni.

BBBP hmalakna hi Ministry of Women & Child Development hmalakna pawimawh tak niin fanute himna leh an inzirpuitlin ngei theih nana inzirtirna hmalakna a ni.

Meetingah hian line Department hrang hrang DCPU te, Health Department te, CDPO te, Police te, Education Department te, Mahila Shiksha Kendra te, YMA leh MHIP aiawhte an tel a ni.

