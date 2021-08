Electric Bill sang chungchangah P&E Minister hnenah lehkha thehlût

Zoram Peoples Movement (ZPM) chuan Electric Bill sâng chungchang P&E Minister hnenah lehkha an thehlut.

Lehkha thehluh paha thusawiin PC Vanlalruata, Secretary General chuan Electric Bill chungchang hi an ngai thutak hle tih sawiin March ni 2 khan JERC in Bill chungchanga sawi duh neite tan hun a hawn khan an ngaihdan an thlen nghal a, hripui avanga sum leh paiah harsatna an tawh avang te, Distribution loss zaa 18 mipui chawitirte leh Power leina sân belh si lova mipui tawrhtir tumna an duh loh thu an sawi tawh a, public hearing-ah pawh an aiawh kalin Bill tihsan a hun loh thu thlen a ni, a ti.

Hetianga an duhna leh mipui hma an ngaihna chuan awmzia nei vek lo mahse zaa 20.68 a tihsan JERC chuan a rel ta a, Mizoram sawrkar rawtna zaa 75 erawh hnawl a ni ta a ni, a ti a.

PC Vanlalruata chuan Mipui dinhmun enin Power hman man tihsan hrim hrim hi hun lo an tih avangin kumin April ni 7 khan Vanapa Hall tualah lungawilohna an lantir nghal a, mipuite hi rawk leh chuan tur an awm tawh lo a ni, a ti a, tuna Bill thar ber hi cancel a, dik taka siam leh turin an ngen tih a sawi.

