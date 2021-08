Canadian Open atangin Nadal a inhnukdawk

US Open ṭan nan chawlhkar thum aia tlem a la awm a, hetihlai hian Rafael Nadal chu a ke hliam vangin Canadian Open aṭangin a inhnukdawk.

Kum 35 mi hian clay court season hnuah chawlh hahdam a duhthu sawiin, Wimbledon leh Olympic Games aṭangin a lo inhnukdawk tawh a, Washington-ah August ni 5 leh ni 6 kan Nadal hi a inkhel a, mahse Mallorca-ah ṭha zawka a dam theihna turin a kir leh dawn tih a sawi a ni.

US Open champion ṭum 4 ni tawh Nadal chuan, “He harsatna hi thla hnih bawr vel ka nei tawh a, hetiang dinhmuna din hi a lawmawm vak loh,” tiin a sawi a, “A pawimawh ber chu nuam ti taka tennis khelh a ni a, he natna nen hi chuan nuam a tih tak tak theih loh,” a ti bawk.

Nadal hian US Open inbuatsaihna atana hman ṭhin Cincinnati Master pawh a khel thei lo mai thei a, Canadian Open aṭanga a inhnuhdawk avang hian a hnampui Spaniard Feliciano Lopez chuan a hmun a luah dawn a ni.

Pacquiao hmachhawn tur Cuban Yordenis Ugas

Tun thla tawpa Manny Pacquiao hmachhawn tur WBC leh IBF welterweight champion Errol Spence Jr. chuan a mitah hliam a tawrh avangin Pacquiao hian Yordenis Ugas a hmachhawn dawn.

Weight division pariat-a champion tawh Pacquiao leh American boxer Spence Jr te hi Las Vegas-ah August ni 21-a inhnek tur an ni a, mahse Spence hian a mitah hliam tuarin zai a ngai dawn a, hei vang hian a inhnek thei dawn lova, WBA welterweight champion Ugas chu Pacquiao hmachhawn tur hian dah a ni ta a ni.

Kum 42 mi, Pacquiao hian kum 2019 July thlaa WBA welterweight title inchuhnaa Keith Thurman a hneh hnu khan a la inhnek leh lo a, kum 35 mi, Cuban boxer Ugas hian nikum September thla khan Pacquiao belt kalsan WBA title inchuhnaah Abel Ramos chu a hneh a, tun hi a title humhim tura mi a hmachhawn hmasak berna tur a ni.

