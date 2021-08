ICT Minister-in mobile apps thar tlangzarh

Nimin khan ICT minister Robert Romawia Royte chuan mipuiten awlsam taka mobile phone hmanga Two Wheeler Taxi an koh theihna tura Aizawl Two Wheeler Taxi Association (ATTA)buatsaih, HUIVA mobile application chu Aizawl Press Club ah a tlangzarh.

Robert Romawia chuan two wheeler taxi khalhtute chu rinawm tak leh dik taka hnathawk tura fuihin khawvel hmasawnna mila mipui tana awlsamna tura hma an la chu chhinchhiah tlak leh lawmawm a tih thu a sawi.

Huiva Mobile Application hi Playstore atanga download leh install theih a ni.

Like this: Like Loading...