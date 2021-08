Thla leh atangin naupang hnenah Covid vaccine pek theih beisei

National Institute of Virology-Indian Council of Medical Research chuan thlaleh aṭangin naupangte hnenah COVID vaccine pek theih an beisei.

ICMR-NIV Director Priya Abraham chuan naupang kum 2 leh 18 inkar tana vaccine enchhin Covaxin chu chhawng khatna leh chhawng hnihna kalpui mek a ni a ti a, an enchhinna result hi reiloteah a lo chhuak dawn tih sawiin, hemi hnua phalna dil a ni ang a ti a.

Hei bakah hian Zydus Cadila vaccine pawh enchhin mek a ni a, heipawh hi naupangte hnena pek tur niin reiloteah hman theih an beisei a ti a. Vaccine lak a pawimawh thu sawiin hri avanga natna khirh zawk leh thihna hial pumpelh turin vaccine lak a ṭul a ti.

