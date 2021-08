Kolasib-ah unau mipa pathum leh anmahni chhanchhuah tumtu boral

Nimin khan Kolasib Diakkawn venga mipa unau pathum tuizem tihfai tumte chu an tuizem chhungah chesualin an boral a, anni bakah hian anmahni chhanchhuah tumtu pa pakhat a boral bawk.

Diakkawn Branch YMA Secretary Zairemchhunga sawi danin, nimina nunna chânte hi – Albert Vanlalhriata (40) leh Andrew Vanlalhruaia (40)-te hi phir an ni a, an nau William Lalduhawma (35) leh anmahni chhan-chhuah tumtu, Chhuanliana-te an ni.

An pa ber VL Siama Parte-in a sawi danin, an unau hian an inrel mek hnuai, lei seh china tuizem an siam tifai turin a chhungah an lut a, an luh lai hi an vai mistiri chhawr lai chiahin a hmu a, eng chena rei nge tuizem chhungah hian nungdama an awm hriat a ni lova, tlai dar 4 pelh hratah an mistiri chhawr hian VL Siama hnen-ah an unau chu an reh ṭhat thu a hrilh a, hemi hnu hian enfiahin an buaipui zui nghal a, hetihlai hian Chhuanliana bazar kal haw chuan buaipui ve nghalin, ani hi tuizem chhungah hian a lut ve nghal a, a tal buai zui ve ta nghal a, tuizem chhunga awmte hi mi tlawmngaiten an lak chhuah hnuah damdawi in lam panpui nghal an ni chungin an nunna chhan theih a ni ta lo a ni.

Nunna chân ta Albert Vanlalhriata leh Andrew Vanlalhruaia-te hian nupui an nei tawh a, William Lalduh-awma hi tlangval niin, anmah-ni chhanchhuah tumtu Chhuanliana hi sipai bang a ni.

VL Siama nupui Zoramthangi leh an tupa pakhat chu Covid-19 hri kai niin, an fapa upa ber Rony Vanlalrema-te chhungkua hri kai an nih bawk avangin, an fapa Rony-a te inah hian Home Isolation-a an awmho lai niin, VL Siama leh a fapa pathum, boral tate pawh hi Home Quarantine lai an ni bawk a ni.

Nimina vanduaina tawk tate hi nizan khan lumenpui niin vawiinah vui liam an ni ang.