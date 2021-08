Champhaiah RIDF chungchang inhrilhhriatna hun nei

Nimin khan National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Mizoram Regional Office buatsaihin Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) chungchang inhrilhhriatna hun ‘District Level Sensitization Workshop on RIDF’ chu DC Conference Hall-ah neih a ni a. He hunah hian RIDF chungchang inzirtirna leh hemi kaltlanga project awmte engtinnge kan chhawr tangkai lehzual theih ang tih chu mithiamte nen zirho a ni.

He hun kaihruaitu Champhai District Bawrhsap Maria CT Zuali chuan hmasawnna ruhrel leh hmachhawp hrang hrang siam kawngah line department chauh ni lo, Directorate thlenga thawhhona ṭha tak neia hnathawhte inhriatpui tawn zel a pawimawh thu a sawi a. NABARD kaltlangin Rural Infrastructure Development Fund hnuaiah thingtlanga hmasawnna ruhrel siamna tur project siam theih a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, hemi hnuaia hamṭhatna awmte Champhai District-in a nihna tur ang taka a hman theih nana theihtawp chhuah turin sawrkar department hotute a chah a ni.

Resource Person H.Lalhmachhuani, DDM, NABARD Champhai chuan Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) chungchang zirtirna hun neiin, RIDF chu Sawrkar laipui leh RBI ten NABARD kaltlanga an kalpui a nih thu a sawi a. RIDF kaltlangin hna peng hrang hrang 37 ahte loan pek chhuah a nih thu pawh sawiin, loan punna a tlem avang leh buaipui a awlsam avangin a remchang hle a ni, a ti bawk.

RIDF kaltlang hian Agriculture leh a kaihhnawih Sector Project-ahte loan 95% pek a ni a, Social Sector Project leh Rural Connectivity Project-ahte loan 90% a pek niin, loan punna hi kum tin za zela 2.75 a ni mek a ni. August ni 27, 2021 thleng khan NABARD chuan RIDF Project Mizoram (I to XXVI) kaltlangin project pawmpui 641 thawh nan loan cheng vaibelchhe 1596.35 a sanction tawh a, heta tang hian cheng vaibelchhe 1000.08 chu NABARD atangin hmuh tawh niin, hei hi loan sanction atanga za zela 62.65 (62.65%) a ni. Financial Year 2020-2021 atan cheng vaibelchhe 266.34 sanction niin, heta tang hian cheng vaibelchhe 151.85 chu NABARD atangin hmuh tawh a ni bawk.

District Level Sensitization Workshop on Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) ah hian RIDF hnuaia project hrang hrang kalpuitu leh a kaihhnawih department hotulute an tel a ni.