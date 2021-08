Lockdown chhunga harsatna tawk leh hri veite enkawlna atan cheng nuai 292.60 pek remti

Nimin khan Chief Minister’s Relief Fund (CMRF) hman dan tur ngaihtuahtu Committee on Utilization of Chief Minister’s Relief Fund for COVID-19 ṭhukhawm chuan Lockdown puan chhunga harsatna tawk, chhuanchhamte ṭanpui nan leh COVID-19 hri vei te enkawlna atan cheng nuai 292.60 (`2,92,60,000) semchhuah an remti.

CMRF for COVID-19 chairman Lalnunmawia Chuaungo, Chief Secretary, hova nimina Chief Sec-retary’s Conference Hall, MINECO-a ṭhukhawm chuan COVID-19 hrileng laka mipui an him theih nan hun rei tak inkhuahkhirhna kalpui avanga eizawnna hna thawk chhunzawm theilo, harsatna nasa tak tawk an awm thu sawilangin, a bik takin AMC area huam chhungah chhawmdawl ngai an tam thu report a ni a, District hrang hranga COVID-19 veite enkawlna hmuna mamawhna hrang hrang awmte sawi ni bawkin, heng atan hian Chief Minister’s Relief Fund for COVID-19 aṭanga chhawmdawlna hi pek remtih a ni.

AMC huamchhunga chhungkua 7,330 chhawm-dawl nan 1,46,60,000 pek remtih a ni a, chhungkaw khat hnenah 2,000 zelin pek a ni dawn a, hemi bakah hian district tina hrileng veite enkawlna hmun hrang hranga a ṭul anga hman turin an DC-te ṭheuh kaltlanga chhawmdawlna pek remtih ni bawkin, hemi atan hian `1,46,00,000 sanction a ni bawk.

CM Relief Fund-ah hian cheng nuai 342.69 ( 3,42,69,408) a la awm mek a, heta tang hian nimin meeting chuan 2,92,60,000 semchhuah a rel a, heti hian COVID-19 hrileng dona tura sum sen tawh zawng zawng chu `29,72,40,470 a ni dawn a ni.

Chief Minister’s Relief Fund for COVID-19-ah hian Addl.Chief Secretary JC Ramthanga chu Co-Chairman niin, Finance Commisioner Vanlal-chhuanga chu Member Secretary a ni a, tlawmngai pawl NGO Co-ordination Committee aiawh Vanlalruata CYMA President leh Mizoram Kohhran Hruaitute Committee (MKHC) Secretary Rev. R.Lalrinsanga te chu member niin, nimin meeting-ah hian an tel kim vek a ni.

