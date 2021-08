Oil Palm chinna tharthawh leh tum hnâwl ngam turin NGO leh mipuite beisei

Conservation Mizoram chuan thuchhuah siamin, “Kan neihchhun Zoram nuam hi kan thlah lo la awm zel turte tana chenna tlak a nih zel theih nan Oil Palm chinna tharthawh leh tur hi NGO hrang hrang leh mipuiten kan hnawl ngam kan beisei takzet a ni,” an ti.

Conservation Mizoram-in thuchhuah an siamah chuan kan ram hi biodiver-sity-ah a hausa em em a, khawvela Biodiversity Hotspot hausa tak huam chhunga awm a nih angin kan ram hlutna hi ṭhangthar lo awm zel tur tana chhenfakawm tur khawpa hnut-chhiah chu kan tih makmawh a ni, an ti a, kan ram biodiversity-a hausa tak hlutna tihniamthei thil reng rengte do tlat turin Zoram mipui te an ngen tak meuh tih an sawi.

Ni 8 August 2021-a Prime Minister Narendra Modi-a’n Twitter-a a tarlan angin Central sawrkarin Oil Palm chinna tharthawh leh tura hmalaknaah India hmarchhakte a tinzawn hle tih a lang tih tarlangin, chumi piah lamah ni 19.8.2021 khan Mizoram Chief Minister Zoramthanga chuan Twitter hmang veka hemi chungchanga lawmthu-sawina a siam chu pawi an tih thu an tarlang a, “Kan ram biodiversity tichhe thei sumchangthlai chinna tura hmalakna hi kalpui lo turin kan ngen tak meuh a ni,” an ti.

Oil Palm chinna atana ramngaw zau tak tak ṭhiah a ni ṭhin te, Oil Palm-in khuarel sik leh sa a tihdanglam nasat dante en chung leh mithiamte thuziak tam takin Oil Palm-in khuarel a tihkhawloh nasat ziate hre reng chungin Conservation Mizoram chuan Oil Palm chinna tharthawh leh tura hmalakna chu a duhlo a, chhunzawm lo turin sawrkar pawh an ngen tih an tarlang a, Zoram hmangaihtute chuan kan ram tichhe thei hmalakna hi a tawp thlenga hnualsuat ngam turin an ngen tih an tarlang.

Like this: Like Loading...