Lukaku a chhuak duh

Chelsea lakluh tum, Romelu Lukaku chuan Inter Milan hnenah a phu tawka amah lei dilna an dawng a nih chuan club chhuahsan a duh thu a hrilh.

Blues hian kum 28 mi hi tunkar tir khan £85m-in Serie-A champions hnenah hian lei an dil a, mahse hei hi Inter chuan an lo hnawlsak a, Inter Milan chuan Lukaku hian a hmaa club-a châm zui zel a la duh thu leh a hlim thu a lo sawi tawh avangin chelh theih ngei an la inring hle a ni.

Hetihlai hian Belgian forward hi inngaihtuah nawn leh hnuah kum 2011-14 chhunga a lo khelh tawhna Chelsea-a kir leh dan a zawng leh mek thung si a ni.

Inter hian sum lamah harsatna an neih avangin Lukaku hi Chelsea lama kaltir lo thei lo dinhmunah pawh an ding thei a, tunah rih chuan Blues hian Lukaku an ngamna zat hi an tisang dawn em tih chu thlir ber a ni rih a, Chelsea hian an dilna hmasaah khan Lukaku manah hian Spanish defender Marcos Alonso kal teltir an tum a ni.

Lukaku hian 2011 – 2014 inkar khan Chelsea tan khelin, match 15 a khel a, loan-a ṭha taka a khelhna Everton lamah hralh a ni a, 2017 khan Chelsea-ah hian a kir ṭep a, mahse Manchester United-in £75m-in an lei ta zawk a, hemi hnu hian kum 2019 khan Inter hian an player man to ber ni turin euro 80m (£74m)-a lalutin kum 5 daih contract an ziakpui a ni.

