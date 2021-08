Mamit DC-in ramri-a kawng siam mek leh lei dawhte a hmunah a enfiah

Mamit District chhung Chuhvel khaw ram chhunga sipai ramri duty-na hmun panna kawng siam mek leh lei dawhte chu Mamit DC Dr. Lalrozama chuan a enfiah.

Chuhvel khaw ram chhung Hnanglui zau Assam ramriah hian sipai an duty a, sipai duty te awlsam zawka kal pawh anih theih nan leh awlsam zawka bungrua an lakluh zung zung theih nan a panna kawng hi siamṭhat a ni a, kawngah hian lung phah mek a ni a, tunlai ruahsur nasat avangin duh angin hna a sawt loh bakah lung phah sate chu ruahtuiin a tichhe leh ṭhin a, furlai a nih avangin hna mumal zawka chhun-zawm zel dan tur te, ruah-surin a tihchhiatte siamṭhat leh dan turte leh Hnanglui lei dawhte enfiahin nimin khan Mamit DC, Kawrthah SDO (C) Andy Lalfakzuala leh Tuidam PWD SDO-te an kal a ni.

Ramria sipai duty-te awmna hi Chuhvel khua aṭangin km 4 vel a ni a, tunah metre 600 lung phah tawh a ni. Kawng hi thla hmasa lam khan Mizoram Earthmover Owner Union (MEOU) ten an lo lai tlang tawh a, tin thla hmasa ni 30 khan Taitesena group YMA te chuan kawng a lung phah hnatlang an lo nei tawh bawk a ni.

Like this: Like Loading...