Misual chhui chhuak turin phût

Hachhek Constituency Development Committee (HCDC) chuan ni 4.8.2021 a Bungṭhuam tlangval, Lalmuanawma Ralte S/o R. Lalrintluanga, Kanhmuna dawr bungrua la tura a kal, Bungṭhuam leh Luimawi inkara Tuikuk hel ni ngeia rin mi 4 silai kengin lo tidinga pawisa fai Rs.28,450/- laksak a, an lo suam chu an dem thu leh misualte chhui-chhuaka an phu tawk hremna pe ngei turin Mizoram sawrkar an phut tih an sawi.

HCDC chuan Hachhek bial chu hnam hrang hrang awm tamna, Tripura leh Assam nena inri an nih avangin hnam hrang hrangte inlungrual taka awm chu an duh ber a ni tih an tarlang a, inlungrualna tichhe zawnga chet lo la an awm leh ṭhin chu pawi an tih thu an sawi a, hetianga lo che ṭhinte chungah hian engpawh thleng se, anmahni cho chhuahah an ngai tih sawiin, misual awm ṭha duh lote zawnchhuah kawngah police-te thawhpui an inhuam thu leh anmahni pawhin a ṭul dan dana zawn ve reng an tum thu an sawi bawk.

