Mizoram Statistical Handbook, 2020 tlangzarh

Nimin khan Directorate of Economics & Statistics Conference Hall-ah Economics & Statistics Director B.Lalrinhlua’n Mizoram Statistical Handbook, 2020 a tlangzarh.

Mizoram Statistical Handbook, 2020 tlangzarhtu B.Lalrinhlua chuan an department chu mipuite’n Birth & Death Certificate chauh buaipuiah an hmu fo ṭhin a, amaherawhchu hei hi an hna zinga pakhat chauh a ni a. Hna dang pawimawh tak tak an khawih zingah Mizoram Statistical Handbook chu uluk taka Mizoram sawrkar Department hrang hrangte ram hmansawnna tura an hma laknate leh dinhmunte, Mizoram sik leh sa dinhmunte, zirna, hrisel-na, sum leh paia Mizoram dinhmunte leh thil tam tak tarlanna a nih avangin a pawimawh hle a, he lehkha-bu hi Mizoram sawrkar Department hrang hrangte, Research titute, Plan leh Policy siamtute leh Tourist-te’n an hmang ṭangkai em em ṭhin a. A chhiartute tana lehkhabu ṭangkai tak a nih ka beisei a ni, a ti.

Mizoram Statistical Handbook hi kum khat dan zela tihchhuah thin a ni a, tun ṭuma tlangzarh hi tihchhuah hmasak ber a nih aṭanga series 23-na a ni. A chhunga statistics-te hi Directorate of Eonomics & Statistics-in uluk takin Department hrang hrang, NGO, kohhran leh Institution hrang hrang atanga la khawmin, kum kal ta statistics-te nen khaikhin leh rem khawm a nih hnuah, mipuite’n an chhawr tangkai theih tura buatsaih a ni. Mizoram Statistical Handbook, 2020-ah hian Mizoram hlimthla, kum 2019-20 leh a hma lam tarlan a ni.