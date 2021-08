MPCC-in Tuirini hydel project chhunzawm turin sawrkar phut

Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Congress sawrkar hunlaia buaipui tan tawh Tuirini small hydel project chu chhunzawm ngei turin sawrkar an phut tih an sawi.

Inrinni khan Aizawl Press Club-ah chanchinbumite kawmin MPCC general secretary Joseph Lalhimpuia chuan, “24 MW pe chhuak thei tur Tuirini SHP hi siam ni ta se, power a siam chhuah zawng zawng (100 %) hi Mizoram ta tur a nih avangin nasa takin kawlphetha (power)-ah kan intodelh theih phah dawn a. He project atana senso tur pawh December ni 4, 2019 khan BRICS New Development Bank Board of Director meeting Shanghai a neih chuan a pawm fel a. BRICS NDB hian Tuirini project min pawm sak hnuah technical studies senso a tan, a thlawn liau liauin US $ 3,00,000 (cheng vbch 2.2 chuang) min pek a remti bawk a ni,” a ti.



Tuirini SHP siam chu Mizoram tan a tha hle nia sawiin Mahima chuan, “A project pumpui hi cheng vaibelchhe 465 senna tur a ni a, heta senso za a 80 (80 %) hi BRICS in 1.25% (per annum) pung a min pek tur niin, 20% chauh hi State sawrkar tum ve tur a ni a.



“Loan rulh hun pawh Mizoram tana tha ber tura min ruahman sakin, Tuirini SHP Commission hnu atang chauha rulh tur a ni nghe nghe,” a ti bawk.



Inpuhchhiatna awm thin mah se, Tuirial Hydel Project a hlawkna chu Mizoram in nasa takin a tel tih sawi bawkin Joseph Lalhimpuia chuan, “Tuirial atanga power pekchhuah atang hian 12% chu a thlawnin Mizoramin kan chang a, he project hawn anih October 2017 atanga February 2021 inkar chhunga Tuirial atanga power a thlawna kan dawn hi lei dawn ta ila cheng vaibelchhe 29 chuang man tur a ni tawh a ni,” a ti a. Mizoram chhunga small project te chu a tlangpuiin Congress kutchhuak

deuh vek niin a sawi bawk.



MPCC thupuangtu Dr. Lallianchhunga chuan tunhnaia Power Minister thusawi chuan mipuite a tham lo hle nia an party in a hriat thu sawiin electric hman man complaint tu te harsatna dik taka chingfel turin sawrkar an phut tih a sawi.



Dr. Lalianchhunga chuan, “July leh August thla a pek tur Electric bill hi a hma thla 3 chhung bill ni a ngaih chawhrual (average) in, meter en miah lovin, rinthu tak meuhin sawrkarin a siam a. Bill hi rinthu a an siam a nih miau avangin a dik lo nasa hle a. Sawrkarin COVID-19 avanga meter en theih a nih loh thu sawi mahse, PHE Dept erawh chuan Tui Bill meter an en thei reng a, tui bill hi mipuiin thla tin kan dawng reng thei tho a. Chuvangin, sawrkarin chhuanlam a siam hi mipui tan pawm theih a ni lo a ni,” a ti.



Hachhek bialtu MLA Lalrindika Ralte chuan Chief Minister hnenah COVID-19 avanga ramin harsatna kan tawh chhung chu Electric Bill leh tui bill-ah mipui ngaihnathiamna neih rih ni rawh se tia a thlen bakah Central YMA kaihhruaia All Party leh NGO meeting pawhin “BPL leh AAY chhungkuate sawrkar bill hrang hrangte sawrkarin ngaihnathiam rawh se” tia an rel te chu sawrkarin a bawhzui duh lo niin Dr. Lallianchhunga chuan a sawi bawk a. “Tunhnaia tualchhung TV in a kawmnaah P & E Minister R.Lalzirliana’n Electric bill sang vanga lungawilo mipuite chu Ar ruk ching, drugs ngawl vei leh a ruka zu zuarte nena a tehkhin phei chu mipui tham lohna dik tak niin kan hria. Bill complaint-tute hi an sual vang a ni lova, an dikna chanvo (rights) humhim an duh vang a ni tih Minister hian lo hre tawh turin kan chah a ni,” a ti bawk.

