NEC hnuaia project thawh mek 26-te thlirho

North Eastern Council (NEC) sum hmanga Mizo-ram chhunga hmasawnna kawng hrang hrang thawh mek project 26 te chu nimin khan Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo leh NEC Secretary Moses Chalai hovin Aijal Club-ah uluk taka thlirho a ni a, khaihlak awm lova zawh vat a nih theih nan hmalak ni se an ti a ni.

Lalnunmawia Chuaungo chuan NEC Secretary Moses Chalai hova Mizoram chhung ngeia NEC Review Meeting neih theih a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, meeting-a tel zawng zawngte he hun ṭmang tangkai tur hian a fuih a, Project an thawh mekte chak leh awmze nei zawka an kalpui theihna turin harsatna an tawh te, kalphung ṭha zawk nia an hriat te, ṭul leh pawimawh an tih apiang zalen taka sawi turin a chah a, NEC hian hmarchhak state hrang hrangah nasa takin hmasawnna hna a thawk a, Mizoram pawh NEC hmalakna chhawr ṭangkai ber te zingah a tel a ni, a ti.

Moses Chalai chuan hmarchhak state-te chu ASEAN ramte nena inhnaih taka awm an nih avangin insumdawn tawnna kawngah an hmabak a êng hle, a ti a, heng ram aṭanga lakluh (import) lam hawi ringawt ni lovin, thawnchhuah (export) kan nei ve tur a ni tiin, hmarchhak state-a chêngte ṭan la turin a fuih a, Mizoram chu NEC sum aṭanga project kalpuite an thawk ṭha thawkhat nia a hmuh thu a sawi a, a hun takah sum an dawn theihna turin NEC pisapuia thehluh tur ṭul ang zawng zawng a hun taka thehlut ṭhin turin a chah a ni.

Meeting-ah hian Planning Secretary Lalmal-sawma chuan Mizoramin NEC fund aṭanga hna a thawh mek sawifiahna hun a hmang a, tun dinhmunah project thawh mek 26 awmin chung zinga 15 te chu kumin sawrkar kum chhung hian thawh zawh hman beisei a nih thu a sawi.