Tokyo India team roundup

@ Nimin khan Hockey-ah India hmeichhe team-ten semi-final an thlen laiin infiamna dangah erawh India infiammi dangte tan medal beisei tur a awm lova, Equestrian Individual Jumping (Sakawr hmanga inzuan siak)-ah India aiawhtu, Fouaad Mirza Appears chu India mi zinga final round thleng hmasa ber a ni a, mahse ani pawh hian medal a hlawh chhuak thei lova, mi 25 an inelnaah 23-na a ni.

@ IThleng thlawh lamah Kamalpreet Kaur chu women discus throw final-ah a thlawh ṭhat berin 63.70m thlawhi mahse medal a dawng pha lova, parukna a ni a. Amaherawhchu Kamalpreet Kaur hi India mi zinga Olympic athletics-a result nei ṭha pawl a ni phak a, kum 2004 Athens-ah khan Anju Bobby George chu long jump-ah pangana a ni a, 2012 London Olympic-ah khan Krisna Poonia chu discus throw-ah parukna a ni bawk a, anniho hi India mi athletic-a thleng sang berte an ni.

@ Sprinter Dutee Chand chuan women’s 200m-ah semi-final a thleng zo lova, athlete 41 zingah a pumpuiah 38-na a nu a, mahse ani pawh hi tun season-a a tlan ṭhat ber ṭum niin, second 23.85 chhungin thleng mahse semi-final a inhlangkai zo ta lo a ni.

@ India silai kap thiam zingah pawh medal beisei tur an awm ta lova, Aishwaray Singh Tomar leh Sanjeev Rajput-te chuan 50m Rifles-ah top 20 an inhlangkai zo lova, India shooter zingah medal beisei thei an awm ta lo bawk a ni.

