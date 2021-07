Dy. CM-hovin Zoram pawna thu thehdarh dan tha zawk tur ngaihtuah

Nimin khan Deputy Chief Minister Tawnluia hovin Information and Public Relations Minister Lalruatkima leh phai lam chanchinbu leh TV-a thawk Mizo journalist-te chu Mizoram pawna thudik puanchhuah leh thehdarh chungchangah kalphung ṭha zawk ngaihtuahin a pisaah an ṭhukhawm.

Tawnluia chuan tuna Mizoram leh Assam buaina chungchang a chinchhuaka a sawi hnuah State sawn media hrang hrangten thil thlen dan dik tak an hriatchian a, an thehdarh theihna tura hmanraw pawimawh ber chu National Media Correspondent-te an ni, a ti. Kan dikna leh thiam kan channa Mizoram chhunga kan hriat ringawt hi a tawk lova, khawvel hriata kan au chhuahpui a ngai tiin Deputy Chief Minister chuan a sawi a, tun ang boruak chauh loah, hun pangngaiah pawh uar lehzuala National News-ah Mizoram hmel a lan tam theih nan ṭan lak a ṭul a, chumi atan chuan rawtnate siam turin journalist-te a ngen a ni.

Jounalist-te zawhna chhângin Deputy Chief Minister chuan ramri chungchangah sawrkarin ngaihdan nghet tak a nei a, tuna kan dinna ngai aṭanga tawlhkir a tum lo, a ti a, ramri buaina chinfel a nih theih nan sawkar chuan ama kaihhruaina hnuaiah Boundary Committee a din a, chu chuan hma chak takin a la chhunzawm zel dawn, tih sawi bawk.

DIPR Minister Lalruatkima chuan Mizoram leh Assam inrinaa buaina thleng mekah media lama inbeihna nasa takin a thleng a ni, a ti a. National Media-a thawk Mizo Journalist-te chu “kan hmachhuan in ni” tiin taima tak leh uar taka Mizoram dinhmun dik tak puangzar turin a fuih a, amah ngeiin Vairengte leh Saihapui V a tlawh thu sawiin, thil thlen dan chipchiar tak meeting-ah hian a sawi bawk.

Meeting-ah hian Mizoram pawn media hrang hranga thawk Mizo Journalist-te an tel kim hle a, Rajya Sabha MP hlui Lalhmingliana pawh a tel a ni.

