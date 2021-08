Tokyo India team roundup

@ Nimin khan India chuan Tokyo Olympic neih meka a chet ṭhat ber ṭum tawngin Medal pahnih a hlawh chhuak a, medal pakhat zawk hi India mipa hockey team-te hlawh chhuah niin, bronze medal inchuhnaah Germany chu 5-4-in an hneh a, kum 41 hnuah India chuan Hockey-ah medal an la ve leh ta a, India hockey team-in medal an lak hnuhnun ber chu kum 1980 Moscow Olympic-ah khan niin, khami ṭum kan Gold Medal an la a ni.

@ Nimina India-in medal pakhat dang a lakna hi Men’s Wresling (57 kgs)-ah niin, Indian Wrestler Ravi Kumar Dahiya chuan final-ah Russian Olympic Committe aiawha chhuak, world champion vawi hnih lo ni tawh Zavur Uguev chu 4-7-in a hneh lova, Silver medal a dawng a, India wrestler zinga Olympic silver dawng thei pahnihna a ni ta a, Tokyo Olympic bikah India aiawha feh chhuak mipa zinga medal la thei hmasa ber niin Olympic bikah India aiawha mimal inelnaa silver medal la thei parukna a ni bawk.

@ Indian hmeichhe wrestler Vinesh Phogat chuan a match hmasa berah Rio Olympic bronze medalist Sofia Mattsson chu 57Kgs.-ah 7-1-a hnehin quarterfinal a thleng a, mahse Belarus Vanesa Kaladzinskaya hi a paltlang zo ta lova, medal a beisei thei ta lo a ni

@ Deepak Punia pawh men’s 87kg category-a bronze medal inchuhnah a chak zo lo bawk a, 20km race walk event-ah Sandeep Kumar, Rahul Rohilla leh KT Irfan-te pawh medal beisei phakah an awm lo bawl a, India golfer Aditi Ashok chu women’s individual strokeplay round 2-ah pahnihna niin medal a la beisei thei a ni.

@ China chuan hma a hruai zel a, Gold-34, silver-24, bronze-16, a vaiin medal 74 a la tawh a, pahnihnaah USA (G-29, S-35, B-27, TT-91) a awm a, India chuan Silver-2 leh Bronze-3 la tawhin 65-naah a awm a ni.

